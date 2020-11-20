Политолог Солонников считает, что в случае победы Байдена на выборах «основным негодяем» назовут РФ
20 ноября 2020, 12:46[ «Аргументы Недели» ]
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников предположил, кого власти Соединенных Штатов Америки "назовут основным негодяем" в случае победы Джо Байдена на выборах.
Дмитрий Солонников полагает, что в случае победы Джо Байден будет строить внешнюю политику по образцам времен экс-президента страны Барака Обамы.
Политолог в беседе с Радио Sputnik выразил уверенность в том, что курс в отношении России при администрации Байдена может измениться лишь в сторону большего ужесточения. "Россия будет оставаться "основным злом", может быть, даже большим злом, чем сейчас", – подчеркнул Солонников и добавил, что нашу страну по-прежнему будут считать в США главным "негодяем".
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