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В команде Байдена будут работать люди из окружения Трампа и Обамы

, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

В команде Байдена будут работать люди из окружения Трампа и Обамы

Победивший на президентских выборах в США Джозеф Байден сообщил, что отправил приглашения для работы в своей команде политикам из окружения бывших руководителей страны. Брать других чиновников в свою администрацию он не планирует. Приглашённые уже получили уведомления и ответили согласием. Пока избранный президент не принял присягу, приглашённые не могут начинать работу.

Ранее кандидат в президенты заявлял, что главой его администрации может стать Рон Клайн. Он знаком с Байденом на протяжении трёх десятилетий и имеет серьёзный политический опыт. Ранее он работал в администрации Барака Обамы.

Заместителем Клайна будет Джен О’Мэлли Диллон.  Его считают одной из главных фигур Демократической партии. Советником главы Белого дома станет Майкл Донилон. Он также имеет большой опыт работы в президентской администрации.

Остальные приглашённые являются либо бизнесменами, либо сотрудниками администрации Демократической партии.

В Институте США и Канады РАН отметили, что Байден не испугался левых из своей партии и отдал предпочтение опытным кадрам. Окружение избранного президента связано с финансово-экономическими элитами, которые выступают за продолжение курса глобализации, сформировавшегося при президентстве Обамы.

ПВ

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