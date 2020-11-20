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В аэропорту Антальи двух граждан РФ задержали за отказ носить маски

, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В аэропорту Антальи двух граждан РФ задержали за отказ носить маски
маска, pixabay.com

Двоих граждан Российской Федерации доставили в отделение полиции аэропорта Антальи за отказ надеть маски. Соответствующую информацию предоставили сотрудники генконсульства РФ в турецком городе.

В настоящий момент в связи с пандемией COVID-19 масочный режим действует на всей территории Турции. Людям запрещено находиться в общественных местах без средств защиты.

В генконсульстве уточнили, что накануне вечером в отделение полиции аэропорта Антальи доставили двух россиян – пассажиров рейса, прибывшего из Санкт-Петербурга. В отношении граждан РФ составили протоколы об административном правонарушении, кроме того их обязали выплатить штраф. В тот же вечер нарушителей отпустили.

ЕТ

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