Попова сообщила об эффективности масочного режима в борьбе с пандемией COVID-19

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11 ноября 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

маски, pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 11 ноября, заявила, что через две недели после введения жесткого масочного режима в некоторых регионах России удается стабилизировать ситуацию с коронавирусом.

Анна Попова в рамках сегодняшней встречи с депутатами Государственной думы заявила, что стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции – пока "на очень высоких цифрах" – удается сейчас в целом ряде субъектов Российской Федерации.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора заявила, что в Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике и Пензенской области более 55 процентов населения не соблюдают масочный режим.