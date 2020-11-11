Попова сообщила об эффективности масочного режима в борьбе с пандемией COVID-19
11 ноября 2020, 15:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 11 ноября, заявила, что через две недели после введения жесткого масочного режима в некоторых регионах России удается стабилизировать ситуацию с коронавирусом.
Анна Попова в рамках сегодняшней встречи с депутатами Государственной думы заявила, что стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции – пока "на очень высоких цифрах" – удается сейчас в целом ряде субъектов Российской Федерации.
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора заявила, что в Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике и Пензенской области более 55 процентов населения не соблюдают масочный режим.
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