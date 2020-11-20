Глава Минобороны Армении Давид Тоноян подал в отставку
20 ноября 2020, 12:05[ «Аргументы Недели» ]
Министр обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку. СМИ Армении узнали, что теперь главой Минобороны будет главный советник премьер-министра Никола Пашиняна Вагаршак Арутюнян.
В Армении происходят кадровые перестановки во власти. Пашинян снял ранее главу МИД Армении Зограба Мнацаканяна и других чиновников.
Давид Тоноян министерство обороны возглавил в 2018 году по указу премьера Никола Пашиняна.
Вагаршак Арутюнян — главный военный советник Никола Пашиняна. С 1978 по 1990 год он служил на Дальнем Востоке, в начале 1990-х вернулся в Армению и приступил к работе в МВД и Минобороны. Арутюнян занимал пост главы Минобороны с 1999 по 2000 год. В 2002 году он вступил в оппозиционную партию «Республика», после чего тогдашний президент Роберт Кочарян лишил его воинского звания. В звании генерал-лейтенанта он был восстановлен только в 2019 году, после прихода к власти Пашиняна.
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