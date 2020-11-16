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Никол Пашинян намерен уволить главу МИД Армении Зограба Мнацаканяна

, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

Никол Пашинян намерен уволить главу МИД Армении Зограба Мнацаканяна
Армянский дипломат Зограб Мнацаканян, фото с сайта МИД Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник, 16 ноября, в парламенте страны объявил о своем решении уволить министра иностранных дел республики Зограба Мнацаканяна.

Ранее представители армянского МИД опровергли заявление Пашиняна о том, что в ходе мирного процесса обсуждался вопрос принадлежности города Шуши в Нагорном Карабахе.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Анна Нагдалян сообщила, что Зограб Мнацаканян уже написал заявление об отставке. Она опубликовала документ, в котором говорится: «Многоуважаемый господин премьер-министр, прошу принять мое заявление об отставке. Спасибо за доверие и совместную работу».

Пашинян также сообщил о том, что планируются дальнейшие изменения в составе правительства после неудачного для Армении конфликта в Нагорном Карабахе.

Пашинян сегодня ранее в рамках пресс-конференции заявил, что ему не предлагали лучших условий для прекращения военных действий в Нагорном Карабахе.

Мнацаканян был назначен главой МИД Армении в мае 2018 года после прихода Никола Пашиняна к власти. До этого дипломат представлял Армению в ООН.

ИЧ

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