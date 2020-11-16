Пашинян сообщил, что ему не предлагали лучших условий для прекращения боев в Карабахе
16 ноября 2020, 11:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян утром в понедельник, 16 ноября, в рамках пресс-конференции заявил, что ему не предлагали лучших условий для прекращения военных действий в Нагорном Карабахе.
Пашинян, отвечая на вопрос, поступали ли ему на различных этапах боев в Карабахе предложения по передаче Азербайджану районов вокруг Арцаха (самоназвание Карабаха) на более благоприятных условиях, отметил, что никаких документов не было. По словам армянского премьера, была та же логика, что и до начала военных действий – передача территорий Азербайджану, в частности, Шуши.
Никол Пашинян уточнил, что армянская сторона была вынуждена затягивать принятие поступавших предложений.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.