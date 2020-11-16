Пашинян сообщил, что ему не предлагали лучших условий для прекращения боев в Карабахе

Аргументы Недели → В мире 13+

16 ноября 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Армении Никол Пашинян, Paolo Pizzi/ZUMAPRESS.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утром в понедельник, 16 ноября, в рамках пресс-конференции заявил, что ему не предлагали лучших условий для прекращения военных действий в Нагорном Карабахе.

Пашинян, отвечая на вопрос, поступали ли ему на различных этапах боев в Карабахе предложения по передаче Азербайджану районов вокруг Арцаха (самоназвание Карабаха) на более благоприятных условиях, отметил, что никаких документов не было. По словам армянского премьера, была та же логика, что и до начала военных действий – передача территорий Азербайджану, в частности, Шуши.

Никол Пашинян уточнил, что армянская сторона была вынуждена затягивать принятие поступавших предложений.