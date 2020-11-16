ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Премьер Армении Пашинян назвал себя главным ответственным за сложившуюся в Карабахе ситуацию

, 10:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Премьер Армении Пашинян назвал себя главным ответственным за сложившуюся в Карабахе ситуацию
премьер-министр Армении Никол Пашинян, Adrien Vautier/Keystone Press Agency

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утром в понедельник, 16 ноября, заявил, что считает себя главным ответственным за ситуацию, которая сложилась к настоящему моменту в Нагорном Карабахе.

Речь идет о том, что в результате военных действий в Карабахе азербайджанской стороне отходит ряд территорий непризнанной республики.

В рамках пресс-конференции Никол Пашинян подчеркнул: "Конечно, я понимаю, что главным ответственным за данную ситуацию являюсь я".

Напомним, ранее Армянская апостольская церковь заявила, что собор Святого Христа Всеспасителя в перешедшем под контроль Баку карабахском городе Шуши был осквернен вошедшими в него азербайджанцами. 

ЕТ

Армия

Иерарх Армянской церкви призвал отказаться от трехстороннего договора по Карабаху

Иерарх Армянской церкви призвал отказаться от трехстороннего договора по Карабаху

Договор о передачи части земель Карабаха Азербайджану призвал отвергнуть Католикос Великого Дома Киликийского Арам I. Видеозапись его обращения опубликована 15 ноября на официальной странице Армянской церкви, Святого Престола Киликии в Facebook.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Бюджет Москвы на 2021 год предусматривает бесплатную вакцинацию от COVID-19

В следующем году город выделит 10 млрд рублей на вакцинацию жителей Москвы против COVID-19, чтобы каждый москвич смог пройти бесплатную вакцинацию и чувствовать себя в безопасности. Всего в ближайшие три года Москва выделит на эти цели 30 млрд рублей. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун