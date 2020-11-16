Премьер Армении Пашинян назвал себя главным ответственным за сложившуюся в Карабахе ситуацию

Аргументы Недели → В мире 13+

16 ноября 2020, 10:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

премьер-министр Армении Никол Пашинян, Adrien Vautier/Keystone Press Agency

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утром в понедельник, 16 ноября, заявил, что считает себя главным ответственным за ситуацию, которая сложилась к настоящему моменту в Нагорном Карабахе.

Речь идет о том, что в результате военных действий в Карабахе азербайджанской стороне отходит ряд территорий непризнанной республики.

В рамках пресс-конференции Никол Пашинян подчеркнул: "Конечно, я понимаю, что главным ответственным за данную ситуацию являюсь я".

Напомним, ранее Армянская апостольская церковь заявила, что собор Святого Христа Всеспасителя в перешедшем под контроль Баку карабахском городе Шуши был осквернен вошедшими в него азербайджанцами.