Депутат Рады назвал отказ украинских властей от российской вакцины соучастием в убийстве украинцев

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20 ноября 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — за жизнь" Олег Волошин раскритиковал украинские власти за отказ от применения российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

По оценке Волошина, позиция Киева не закупать и не организовывать производство на Украине российской вакцины, не имея никакой альтернативы - это соучастие в убийстве украинцев, - сообщает kp.ru.

По его мнению, украинские власти могли бы организовать на территории Украины производство российской вакцины против ковида по лицензии. Волошин отметил, что власти при отказе от вакцины, разработанной в России, должны показать обществу поиск других препаратов и начать обсуждение поставок с иностранными поставщиками.

К президенту Владимиру Зеленскому обращался первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко. Учёный попросил Зеленского закупить вакцину от коронавируса у России или обсудить приобретение технологии для изготовления препарата в стране.

Россия разработала три вакцины от коронавируса.