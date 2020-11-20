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США планируют запустить новую программу по реформированию финансового сектора Украины

, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

США планируют запустить новую программу по реформированию финансового сектора Украины
доллары, pixabay.com

Агентство Соединенных Штатов Америки по международному развитию (USAID) рассматривает в настоящий момент возможность создания новой программы, направленной на реформирование финансового сектора Украины.

Речь идет об инициативе, которая будет содействовать поддержанию экономического роста и снижению коррупции на Украине, передает RT.

Работа будет направлена на преобразование украинского финсектора в систему, "не допускающую отмывания денег", а также поощряющую накопление сбережений, инвестиции и предоставляющую потребителям услуги и финансовые инструменты для того, чтобы они могли лучше управлять своим бизнесом и жизнью.

ЕТ

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