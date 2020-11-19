США выделят 4 млн. долл для укрепления морской охраны Украины на Азове

Аргументы Недели → Армия 13+

19 ноября 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Вашингтон предоставит 4 млн долл на развитие подразделений быстрого реагирования украинской береговой охраны, имеющей базы в Мариуполе и в Бердянске, Финансирование будет проведено через американскую программу по экспортному контролю и безопасности границ, сообщает посольство США в Украине. Информирует новостное агентство «Интерфакс Украина».

Посольство США в Киеве разместило в четверг на своей странице в Facebook сообщение: «Новые средства и оборудование помогут обеспечить отрядам береговой охраны Украины круглосуточную способность сдерживать и реагировать на агрессию в Азовском море».