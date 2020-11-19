США выделят 4 млн. долл для укрепления морской охраны Украины на Азове
19 ноября 2020, 18:49[ «Аргументы Недели» ]
Вашингтон предоставит 4 млн долл на развитие подразделений быстрого реагирования украинской береговой охраны, имеющей базы в Мариуполе и в Бердянске, Финансирование будет проведено через американскую программу по экспортному контролю и безопасности границ, сообщает посольство США в Украине. Информирует новостное агентство «Интерфакс Украина».
Посольство США в Киеве разместило в четверг на своей странице в Facebook сообщение: «Новые средства и оборудование помогут обеспечить отрядам береговой охраны Украины круглосуточную способность сдерживать и реагировать на агрессию в Азовском море».
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