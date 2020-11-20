В минздраве Южной Кореи заявили о начале третьей волны COVID-19 в Сеуле

Третья волна коронавируса нового типа началась в районе столицы Южной Кореи – Сеула. Об этом в рамках брифинга ранее сообщил журналистам представитель министерства здравоохранения страны Юн Тэ Хо.
Чиновник подчеркнул, что подобная ситуация уже наблюдалась в Сеуле в феврале-марте и в августе 2020 года.
Юн Тэ Хо уточнил, что органы здравоохранения Южной Кореи в ближайшее время распространят среди муниципальных органов власти рекомендации по корректировке уровня социального дистанцирования населения. Отмечается, однако, что это может также оказать влияние на экономику, поэтому следует разумно оценивать риски и ситуацию с COVID-19.
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