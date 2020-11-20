NYT: невестка Дональда Трампа планирует стать сенатором

Лара Трамп – жена сына действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Эрика – планирует стать сенатором в 2022 году. Об этом сообщили журналисты, ссылаясь на осведомленные источники.
38-летняя Лара Трамп для начала политической карьеры выбрала штат Северная Каролина, где она родилась. Ранее сенатор от этого штата Ричард Берр сообщил, что не планирует переизбираться после окончания своего срока через два года.
Напомним, женщина вышла замуж за Эрика Трампа в 2014 году. Ранее она была телевизионным продюсером, тренером личностного роста, а также поваром. В 2016 и 2020 годах она являлась советником в предвыборной кампании Дональда Трампа.
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