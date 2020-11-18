Трамп собирается провести День благодарения в Белом доме

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18 ноября 2020, 22:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Дональд Трамп. Фото: сайт Кремля

Президент США Дональд Трамп проведет День благодарения в Белом доме, поскольку он отменил поездку в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Причиной такого решения пресс-секретарь жены Дональда Трампа Меланьи Стефани Гришам назвала «загруженность работой».

Отмена поездки во Флориду стала неожиданностью для сотрудников Белого дома, поскольку Трамп перед всеобщими выборами 3 ноября заявил, что «желает поехать в Мар-а-Лаго, где он в последние годы проводит День благодарения».

Сам Трамп решение о проведении Дня благодарения не комментировала, однако снова назвал себя «победителем на прошедших выборах главы государства», подчеркнув, что «по всей стране фальсифицируются результаты голосования».

Ранее сообщалось, что Трамп не спешит с передачей власти Байдену.