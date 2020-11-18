Дональд Трамп не спешит с передачей власти Байдену и собирает деньги в политических фондах

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18 ноября 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Три главных медиа США - AP, CNN и Fox News 7 ноября объявили Джо Байдена победителем в Пенсильвании, что определило исход президентских выборов. Чуть позже он был признан победителем в Аризоне и Джорджии. В результате Байден забрал три штата, которые «перевернулись» в пользу Трампа на выборах в 2016 году - Пенсильванию, Мичиган и Висконсин (набрав в них почти в три раза больше голосов), а также «перевернул» республиканские Аризону и Джорджию.

Трамп начал заявлять о том, что он не признает итоги выборов, еще до их проведения. В то же время он продолжает объявлять себя победителем. Интересно, что чиновники самого же Трампа из Департамента нацбезопасности признали эти выборы самыми защищенными в новейшей истории США. А глава Комиссии по Ассистированию Выборов, назначенец Трампа Бен Ховланд, назвал его заявления о нечестности выборов «несусветными», «смехотворными» и «оскорбительными».

Тем не менее, Госсекретарь Майк Помпео, отвечая на вопросы СМИ о том, как пройдет транзит власти, заявил что «транзит во второй срок Трампа пройдет гладко». Многим это показалось шуткой, но торговый советник Трампа Питер Наварро несколько дней назад заявил, что Трамп «очевидно выиграл» и что Белый Дом готовит план по транзиту на его второй срок.

Действия Администрации Трампа выглядят довольно опасными, поскольку Белый Дом заблокировал процесс перехода власти, когда команда выигравшего президента получает от государства ресурсы и начинает работать с уходящей командой, чтобы не было провалов во время транзита полномочий. Процесс транзита официально запускает письмо, которое составляет Администрация Генеральных Услуг и подписывает Белый Дом. Назначенка Трампа Эмили Мерфи это письмо так и не написала за прошедшие дни с момента объявления Байдена победителем.

Задержка в транзите власти уже происходила в США в 2000 году из-за пересчета во Флориде. Менее чем через год в США произошли теракты 11 сентября. Комиссия по расследованию 9/11 установила, что одним из факторов терактов стала задержка в передаче власти и образовавшаяся брешь в системе национальной безопасности.

Инаугурация вновь избранного президента Джо Байдена должна пройти 20 января. Тем временем, Белый Дом поручил федеральным ведомствам готовиться к плану Администрации Трампа по бюджету на следующий фискальный год, который президент страны традиционно представляет только в феврале. В понедельник стало известно, что напоследок Трамп собирался разбомбить ядерные объекты Ирана, чтобы сделать невозможной нормализацию отношений с Тегераном при Администрации Байдена.

У судебных исков Дональда Трампа практически нет перспектив. Видимо поэтому из этих дел выходят юристы и целые юридические компании с громкими именами. Нет перспектив и у пересчета голосов. Пересчет может изменить несколько сотен голосов, но никогда — тысячи. Байден во всех ключевых штатах победил с преимуществом в более чем 10 тысяч голосов.

Тем не менее, штаб Трампа продолжает собирать деньги на борьбу в судах за непризнание итогов выборов. Но оказалось, что львиная часть пожертвований оседает не в юридических фондах, из которых оплачиваются судебные тяжбы, а в политических. Дейна Милбанк написал в The Washington Post, что Трамп просто решил напоследок набить себе карманы.

Вполне возможно, что на инаугурации Байдена Трамп не появится, а вместо этого параллельно устроит митинг где-нибудь в районе Мемориала Линкольну. Он уйдет и посвятит ближайшие годы делегитимизации правления Джо Байдена. По опросам, 70% республиканцев не верят, что выборы президента в 2020 году были честными. И это база Дональда Трампа.

Как сообщил Axios, Трамп намерен построить свою диджитал медиа-империю, чтобы уничтожить Fox News. После того, как Fox News в ночь выборов объявил победителем в Аризоне Байдена, Трамп затаил на телеканал смертельную обиду. Вот в чем заключается план будущего бывшего президента: создать онлайн видео-платформу (а не кабельный телеканал, что было бы в разы дороже) по подписке (в районе $5.99 в месяц), что вынудит сторонников Трампа, а это не самые богатые люди, отключиться от стриминговой платформы Fox Nation и переключиться на новый сайт. База данных контактов избирателей, которой располагает штаб Трампа, станет огромным толчком для высокого старта.

Переворот в политической системе США и в обществе уже произошел. Трамп уже сломал институт передачи власти, отказываясь начинать транзит. Он сломал институт доверия к выборам (по крайней мере, для 70% республиканцев, а это десятки миллионов человек). Сломал он и такой институт, как Республиканская партия. А вот сможет ли Дональд Трамп избежать уголовной ответственности за налоговое и банковское мошенничество, которое сейчас расследуют власти Нью-Йорка (по его делам до того, как он стал президентом), время покажет.