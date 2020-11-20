ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район

, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район
флаг Азербайджана, pixabay.com

Утром в пятницу, 20 ноября, стало известно, что подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район. Соответствующую информацию предоставили сегодня в министерстве обороны страны.

В сообщении говорится, что подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район, согласно, трехстороннему заявлению, которое подписали президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и президент Российской Федерации Владимир Путин.

Отмечается, что вышеуказанный район административно входит в состав Азербайджана. В 1993 году большая часть данной территории перешла под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

ЕТ

В мире

Сайт Avia.pro: Украина может применить против Черноморского флота России 20-килограммовые якорные мины

Названо оружие, которым украинские военные намерены атаковать Черноморский флот России

Киев может применить против российского Черноморского флота 20-килограммовые якорные мины. Данный вариант развития событий допускается в материале, появившемся в отечественном интернет-сегменте.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью