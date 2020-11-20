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20 ноября 2020, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаг Азербайджана, pixabay.com

Утром в пятницу, 20 ноября, стало известно, что подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район. Соответствующую информацию предоставили сегодня в министерстве обороны страны.

В сообщении говорится, что подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район, согласно, трехстороннему заявлению, которое подписали президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и президент Российской Федерации Владимир Путин.

Отмечается, что вышеуказанный район административно входит в состав Азербайджана. В 1993 году большая часть данной территории перешла под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.