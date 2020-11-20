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Неизвестный напал на людей с холодным оружием в Германии

, 07:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: WAZ

Неизвестный напал на людей с холодным оружием в Германии
сотрудник полиции Германии, Douglas Pingituro/Keystone Press Agency

В немецком городе Оберхаузен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия злоумышленник напал с холодным оружием на местных жителей. Об этом в ночь на пятницу, 20 ноября, сообщили журналисты.

Отмечается, что подозреваемый в совершении преступления задержан правоохранителями. Полиция не называет точного количества пострадавших, отмечая, что в настоящий момент продолжается расследование. Также пока не сообщается, о каком именно оружии идет речь.

Напомним, что в последние несколько месяцев в Европе зафиксировали несколько нападений, признанных терактами. Пока не уточняется, имеет ли данный инцидент отношение к предыдущим атакам.

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