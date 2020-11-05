Глава МВД Австрии Нехаммер рассказал о задержанных по делу о теракте в Вене

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5 ноября 2020, 18:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Вена, pixabay.com

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер рассказал о задержанных по делу о теракте в Вене. По его словам, восемь задержанных по подозрению в причастности к атаке были ранее судимы, в частности, за терроризм.

К настоящему моменту полиция Австрии задержала 15 подозреваемых в связи с терактом в столице страны. Уточняется, что четверо из них был ранее осуждены за преступления террористического характера, двое – за попытку убийства в защиту чести, а еще двое – за различные преступления насильственного характера.

Карл Нехаммер подчеркнул, что в рамках вышеуказанного дела идут две ветви расследования: первая ведет в Швейцарию, где задержали подозреваемых, вторая – еще в одну страну, название которой глава австрийского МВД уточнять не стал.