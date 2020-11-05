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В Австрии выясняют был ли «венский террорист» членом подполья

, 13:45 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В Австрии выясняют был ли «венский террорист» членом подполья
фото из архива автора

Австрийская полиция проверяет информацию на причастность Куйтима Фейзулая к террористической сети. Этот человек известен, как «венский террорист». На минувших выходных он устроил резню и перестрелку в столице Австрии.

Куйтим Фейзулай мог быть частью широкой подпольной сети террористов. Такие подозрения есть у сыщиков, которые проводят расследование теракта, который произошел в Вене на минувших выходных.

«Фейзулай известен, как сторонник ИГИЛ», — заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер. К его словам нужно добавить, что ИГИЛ — это запрещенная в России террористическая организация.

В апреле прошлого года Фейзулай был приговорен к 22 месяцам заключения в австрийской тюрьме за принадлежность к террористической организации. Преступника поймали после попытки пересечь турецкую границу. Дальше он направлялся в Сирию.

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