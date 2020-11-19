Премьер Таиланда начал угрожать протестующим

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19 ноября 2020, 19:02 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

полиция разогоняет антикоролевский митинг в Таиланде на фото globallookpress.com/ Vichan Poti

Таиландский премьер-министр Прают Чан-Оча заявил о намерениях применить «все законы» против участников протестных акций. Там запрещается критиковать монархию. А именно это активисты уже делали.

В Таиланде запрещено критиковать королевскую семью. За подобные преступления там предусмотрены суровейшие наказания. Каждому, кто «порочит, оскорбляет или угрожает королю, королеве, наследнику престола или регенту», может грозить до 15 лет лишения свободы за каждое обвинение. И теперь премьер-министр Таиланда грозит начать применять эту меры пртив отдельных лиц, замешанных в «антикоролевских митингах».

«Ситуация не улучшается, есть риск эскалации до еще большего насилия. Если его не решить, это может нанести ущерб стране и любимой монархии», — говорит Прают Чан-Оча: «Правительство активизирует свои действия и использует все законы, все статьи, чтобы принять меры против протестующих, которые нарушили закон».

В Таиланде проходят акции протеста, в которых активисты требуют обуздать власть монархии. Пока закон об оскорблении монархии против протестующих не применялся. Премьер-министр Таиланда заявил, что от этого отказались по личной просьбе короля.