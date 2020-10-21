Власти Таиланда хотят закрыть телеканал бывшего премьера из-за протестов

Суд в Таиланде постановил закрыть телеканал Voice TV. Его связывают с бывшим премьер-министром Таксином Чинаватом. СМИ попало под прессинг из-за освещения протестов.
Тайское новостное издание Voice TV постановлено закрыть. Таким было решение суда. СМИ обвинили в нарушении закона «О компьютерных технологий». Кроме того, утверждается, журналисты нарушили «особый» декрет.
«Свобода СМИ важна, но в некоторых случаях есть некоторые средства массовой информации, распространяющие искаженную информацию, которая провоцирует беспорядки», — прокомментировал судебный запрет премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.
«Это прямое вмешательство государства», — парировал политический комментатор Voice TV Вирот Али: «Нас выделили из числа других СМИ, потому что государство хочет преподать урок другим платформам».
Voice TV связывают с бывшим премьер-министром Таиланда Таксином Чинаватом. Считается, он находится в оппозиции действующей власти. Нынешний глава кабмина, Таксин Чинават, сам пришел к власти в результате переворота.
Сейчас в Таиланде проходят антиправительственные митинги. На них уже звучали критические призывы в адрес монархии. Подобная критика в Таиланде считается тяжелейшим преступлением.