Власти Таиланда хотят закрыть телеканал бывшего премьера из-за протестов

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21 октября 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Акции протеста в Бангкоке на фото globallookpress.com/ Chaiwat Subprasom

Суд в Таиланде постановил закрыть телеканал Voice TV. Его связывают с бывшим премьер-министром Таксином Чинаватом. СМИ попало под прессинг из-за освещения протестов.

Тайское новостное издание Voice TV постановлено закрыть. Таким было решение суда. СМИ обвинили в нарушении закона «О компьютерных технологий». Кроме того, утверждается, журналисты нарушили «особый» декрет.

«Свобода СМИ важна, но в некоторых случаях есть некоторые средства массовой информации, распространяющие искаженную информацию, которая провоцирует беспорядки», — прокомментировал судебный запрет премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.

«Это прямое вмешательство государства», — парировал политический комментатор Voice TV Вирот Али: «Нас выделили из числа других СМИ, потому что государство хочет преподать урок другим платформам».

Voice TV связывают с бывшим премьер-министром Таиланда Таксином Чинаватом. Считается, он находится в оппозиции действующей власти. Нынешний глава кабмина, Таксин Чинават, сам пришел к власти в результате переворота.

Сейчас в Таиланде проходят антиправительственные митинги. На них уже звучали критические призывы в адрес монархии. Подобная критика в Таиланде считается тяжелейшим преступлением.