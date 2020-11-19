Повторный тест Зеленского на коронавирус оказался положительным

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19 ноября 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Владимир Зеленский. Фото: сайт офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сдал повторный тест на Сovid-19, результат которого оказался положительным.

Об этом глава государства, находящийся сейчас в больнице, рассказал в видеообращении, которое размещено на его странице в Facebook.

«Мой повторный тест, к сожалению, пока положительный, но я продолжаю ежедневно работать», – сообщил Зеленский.

По его словам, состояние здоровья улучшается, он уже «слышит запахи», температура понижается.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский из больницы обратился к жителям Донбасса на русском языке.