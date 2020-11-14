Владимир Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке
14 ноября 2020, 22:16[ «Аргументы Недели» ]
Больной коронавирусом украинский президент Владимир Зеленский из больницы обратился к жителям Донбасса на русском языке и заверил, что делает все для завершения конфликта.
Зеленский заявил, что Украина "открыта во всех смыслах этого слова" для жителей Донбасса. Он выразил уверенность в том, что война закончится, и "никакие контрольно-пропускные пункты не будут нужны". Украинский лидер также напомнил о решении Киева открыть все пункты пропуска в Донбассе и обвинил в блокировке этой инициативы самопровозглашенные республики Донбасса.
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