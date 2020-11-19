КГБ Белоруссии внес основателей Telegram-канала Nexta Путило и Протасевича в список террористов

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19 ноября 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

Степан Путило, фото из соцсети

Комитет государственной безопасности Белоруссии назвал основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главного редактора издания Романа Протасевича террористами. По данным белорусского КГБ, Путило и Протасевич внесены с список лиц, причастных к террористической деятельности.

Ранее Следственный комитет Белоруссии возбудил в отношении создателей оппозиционного интернет-издания уголовные дела. Путило и Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков, в действиях, направленных на «возбуждение социальной вражды» в отношении представителей власти и силовиков республики. Им объявлены обвинения по статье 293 Уголовного кодекса Белоруссии («Массовые беспорядки»).

На основании обвинения Путило и Протасевич включены в список террористов - единственные граждане Белоруссии из 726 фамилий, включенных в список КГБ.

Власти республики обратились к властям Польши с требованием в кратчайшие сроки выдать Путило и Протасевича.

Россия объявила в розыск бывшего претендента на пост кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало и основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило.