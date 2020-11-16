МИД Белоруссии призвал Польшу выдать основателей Telegram-канала Nexta

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16 ноября 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

От Польши потребовали выдать основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича.

МИД Белоруссии провел встречу с временным поверенным в делах Польши в республике Мартином Войцеховским.

В ходе беседы польскому дипломату сообщили об "особой общественной опасности" деятельности создателей экстремистских каналов "НЕХТА" и "НЕХТА Live" уроженцев Белоруссии Степана Путило и Романа Протасевича.

Путило и Протасевич объявлены в межгосударственный розыск. В Белоруссии их обвиняют по статьям: "Организация массовых беспорядков", "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" и "Совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности".

Польским властям передана нота с копией направленных белорусской Генеральной прокуратурой в адрес Министерства юстиции и Генпрокуратуры запросов о выдаче Путило и Протасевича для привлечения их к уголовной ответственности.

Россия объявила в розыск основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило в августе месяце. В базе данных МВД РФ указано, что 22-летнего Путило разыскивают "по статье уголовного кодекса".