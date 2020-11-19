Германия считает, что Минск не готов начать «инклюзивный диалог» с оппозицией

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19 ноября 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко. Фото: сайт Кремля.

Европейский союз должен усилить давление на руководство Белоруссии. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

По его словам, у Минска «нет готовности начать инклюзивный диалог» с оппозицией, а «конструктивной реакции» на требования протестующих от руководства Белоруссии не последовало.

Маас подчеркнул, что Германия будет говорить о том, «как можно повысить давление».

Ранее Лукашенко прокомментировал санкции Евросоюза.