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Германия считает, что Минск не готов начать «инклюзивный диалог» с оппозицией

, 14:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Германия считает, что Минск не готов начать «инклюзивный диалог» с оппозицией
Александр Лукашенко. Фото: сайт Кремля.

Европейский союз должен усилить давление на руководство Белоруссии. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

По его словам, у Минска «нет готовности начать инклюзивный диалог» с оппозицией, а «конструктивной реакции» на требования протестующих от руководства Белоруссии не последовало.

Маас подчеркнул, что Германия будет говорить о том, «как можно повысить давление».

Ранее Лукашенко прокомментировал санкции Евросоюза.

ДВа

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