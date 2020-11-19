Avia.pro: Турция начала развертывать силы ПВО на Черным морем с целью блокады России в регионе
19 ноября 2020, 14:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Турция приступила к масштабному развертыванию своих средств противовоздушной обороны над Черным морем с целью блокады Российской Федерации в этом регионе. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что Анкара занимается развертыванием систем С-400, украинских комплексов С-125 и сил ПВО собственного производства. В процитированной публикации говорится, что турецкая сторона намерена организовать «самую настоящую блокаду России» в Черноморском регионе.
Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Виктор Литовкин спрогнозировал, что РФ может уничтожить Японию своим ядерным оружием в случае высадки ее десанта на Курильских островах.
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