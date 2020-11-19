Додон планирует посетить Россию после поражения на выборах
19 ноября 2020, 10:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон посетит Россию с рабочим визитом.
Он собирается обсудить вопросы российско-молдавского взаимодействия, о чем говорил по телефону с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
В ходе беседы с Козаком Додон подчеркнул, что именно благодаря его усилиям Молдавия подписала меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом в апреле 2017 года и стала первой̆ страной-наблюдателем при ЕАЭС в мае 2018 года.
«Мы обсудили большой круг вопросов, связанных с двусторонними отношениями наших государств», – отметил действующий президент Молдавии.
Ранее сообщалось, что Додон собирается провести консультации с парламентскими фракциями.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.