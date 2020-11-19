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Додон планирует посетить Россию после поражения на выборах

, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Додон планирует посетить Россию после поражения на выборах
Игорь Додон. Фото: сайт президента РМ.

Президент Молдавии Игорь Додон посетит Россию с рабочим визитом.

Он собирается обсудить вопросы российско-молдавского взаимодействия, о чем говорил по телефону с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

В ходе беседы с Козаком Додон подчеркнул, что именно благодаря его усилиям Молдавия подписала меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом в апреле 2017 года и стала первой̆ страной-наблюдателем при ЕАЭС в мае 2018 года.

«Мы обсудили большой круг вопросов, связанных с двусторонними отношениями наших государств», – отметил действующий президент Молдавии.

Ранее сообщалось, что Додон собирается провести консультации с парламентскими фракциями.

ДВа

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