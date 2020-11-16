ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Додон собирается провести консультации с парламентскими фракциями

, 15:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Додон собирается провести консультации с парламентскими фракциями
Игорь Додон. Фото: сайт Кремля

Президент Молдавии Игорь Додон, который, по предварительным результатам второго тура президентских выборов, уступил правоцентристу Майи Санду, заявил о намерении провести дискуссии с парламентскими фракциями и группами.

Сначала он проведет консультации с депутатами Партии социалистов, поддержавшими его в этой избирательной компании, затем планирует встретиться с фракциями блока «Действие и солидарность» Майи Санду и «Платформа Достоинство и правда» Андрея Нэстасе.

«Чтобы не допустить каких-либо интерпретаций и управлять совсем непростой ситуацией, связанной с пандемией, инициирую дискуссии с парламентскими фракциями и группами», – объяснил свое решение молдавский лидер.

Ранее сообщалось, что президент России поздравил Майю Сану с победой на выборах президента Молдавии.

ДВа

В мире

Сайт Avia.pro: Украина может атаковать Крым турецкими беспилотниками Bayraktar TB2

Источник: Украина может атаковать Крым турецкими беспилотниками Bayraktar TB2

Киев может ударить по Крыму, который власти Украины считают своей территорией, с помощью беспилотных летательных аппаратов, полученных от Турции. Такое предположение содержится в материале, размещенном в сети.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью