Додон собирается провести консультации с парламентскими фракциями
16 ноября 2020, 15:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Молдавии Игорь Додон, который, по предварительным результатам второго тура президентских выборов, уступил правоцентристу Майи Санду, заявил о намерении провести дискуссии с парламентскими фракциями и группами.
Сначала он проведет консультации с депутатами Партии социалистов, поддержавшими его в этой избирательной компании, затем планирует встретиться с фракциями блока «Действие и солидарность» Майи Санду и «Платформа Достоинство и правда» Андрея Нэстасе.
«Чтобы не допустить каких-либо интерпретаций и управлять совсем непростой ситуацией, связанной с пандемией, инициирую дискуссии с парламентскими фракциями и группами», – объяснил свое решение молдавский лидер.
Ранее сообщалось, что президент России поздравил Майю Сану с победой на выборах президента Молдавии.
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