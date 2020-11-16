Додон собирается провести консультации с парламентскими фракциями

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16 ноября 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Игорь Додон. Фото: сайт Кремля

Президент Молдавии Игорь Додон, который, по предварительным результатам второго тура президентских выборов, уступил правоцентристу Майи Санду, заявил о намерении провести дискуссии с парламентскими фракциями и группами.

Сначала он проведет консультации с депутатами Партии социалистов, поддержавшими его в этой избирательной компании, затем планирует встретиться с фракциями блока «Действие и солидарность» Майи Санду и «Платформа Достоинство и правда» Андрея Нэстасе.

«Чтобы не допустить каких-либо интерпретаций и управлять совсем непростой ситуацией, связанной с пандемией, инициирую дискуссии с парламентскими фракциями и группами», – объяснил свое решение молдавский лидер.

Ранее сообщалось, что президент России поздравил Майю Сану с победой на выборах президента Молдавии.