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Avia.pro: армия из нескольких тысяч протурецких джихадистов может появиться в Азербайджане у границ России

, 09:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Avia.pro: армия из нескольких тысяч протурецких джихадистов может появиться в Азербайджане у границ России
Вооруженный человек, Ammar / globallookpress.com

Армия из нескольких тысяч протурецких джихадистов может появиться в Азербайджане у границ Российской Федерации. Об этом рассказывается в материале, который размещен на страницах отечественной сетевой прессы.

Как информирует портал Avia.pro, турецкая разведка предложила представителям двух террористических группировок, ориентирующихся на Анкару, поселиться на территории Азербайджана, предъявив в качестве аргумента то, что эти люди связаны своим происхождением с Кавказом. В процитированной публикации говорится, что в результате у государственных рубежей РФ могут оказаться до шести тысяч боевиков.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Дмитрий Стешин, отечественный военный корреспондент, назвал «грозным намеком» Азербайджану появление фотографий президента страны Ильхама Алиева в прицеле иранских пограничников.

ДЦ

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