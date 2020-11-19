Avia.pro: армия из нескольких тысяч протурецких джихадистов может появиться в Азербайджане у границ России
19 ноября 2020, 09:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Армия из нескольких тысяч протурецких джихадистов может появиться в Азербайджане у границ Российской Федерации. Об этом рассказывается в материале, который размещен на страницах отечественной сетевой прессы.
Как информирует портал Avia.pro, турецкая разведка предложила представителям двух террористических группировок, ориентирующихся на Анкару, поселиться на территории Азербайджана, предъявив в качестве аргумента то, что эти люди связаны своим происхождением с Кавказом. В процитированной публикации говорится, что в результате у государственных рубежей РФ могут оказаться до шести тысяч боевиков.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Дмитрий Стешин, отечественный военный корреспондент, назвал «грозным намеком» Азербайджану появление фотографий президента страны Ильхама Алиева в прицеле иранских пограничников.
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