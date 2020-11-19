Сенат Франции рассмотрит резолюцию о признании независимости Карабаха

Сенат Франции рассмотрит резолюцию, призывающую Париж признать независимость Нагорного Карабаха. Соответствующий документ опубликовали в среду, 18 ноября, на сайте парламента.
Резолюции сената (верхняя палата парламента) Франции имеют рекомендательный характер: исполнительная власть не обязана их выполнять. Один из авторов проекта сенатор Брюно Ретайо сообщил, что рассмотрение документа пройдет 25 ноября.
Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон после окончания боевых действий в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о своих дружеских чувствах стране и ее народу, а также о своей готовности к выстраиванию политического решения, «справедливого, долгосрочного и приемлемого для всех сторон в Нагорном Карабахе».
Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, кто провоцирует армянских и азербайджанских националистов на срыв договорённостей о прекращении огня в Нагорном Карабахе.