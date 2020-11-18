Нарышкин рассказал, кто провоцирует армянских и азербайджанских националистов на срыв соглашения по Карабаху

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18 ноября 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Нагорный Карабах, фото: Russian Look/Globallookpress.com

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, кто, по его мнению, провоцирует армянских и азербайджанских националистов на срыв договорённостей о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

«По имеющейся у нас информации, некоторые западные страны через имеющиеся каналы провоцируют армянских и азербайджанских националистов на дискредитацию и срыв договорённости о прекращении огня», - пояснил он.

Нарышкин отметил, что армян «пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе - это поражение Еревана». Также вбрасывается идея о необходимости «войны до победного конца», добавил он. При этом, глава СВР считает, что Азербайджанцам, напротив, говорят, что Кремль «украл у них победу», когда их армия была в шаге от взятия Степанакерта.

«США и их европейские друзья, как всегда, решают свои задачи за счёт интересов простых людей, в этот раз - азербайджанцев и армян. Американцев и европейцев не тревожит, что их провокации могут привести к новому кровопролитию и ввергнуть регион в тяжёлый военный конфликт», - резюмировал он.