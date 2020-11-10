Кремль опубликовал полный текст заявления Путина, Алиева и Пашиняна по Карабаху

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10 ноября 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

Нагорный Карабах, фото: Armenian Defense Ministry/Globallookpress.com

Пресс-служба Кремля опубликовала трёхстороннее заявление по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе, подписанное президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях … Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил», - говорится в документе.

При этом в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Отмечается, что Азербайджан обязан гарантировать безопасность движения по этому пути граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Также в целях повышения эффективности контроля за выполнением договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

Ранее сообщалось, что Алиев записал ироничное видеообращение Пашиняну после подписания соглашения о перемирии в Карабахе.