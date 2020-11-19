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Глава МИД Китая заявил о готовности объединиться с РФ для борьбы с глобальной гегемонией

, 07:36 [ «Аргументы Недели» ]

Глава МИД Китая заявил о готовности объединиться с РФ для борьбы с глобальной гегемонией
фото: сайт МИД РФ

Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Китай готов объединиться с РФ для борьбы с травлей в международных отношениях и усиливающимся протекционизмом отдельных стран.

«Китайская сторона намерена продолжать взаимодействие с РФ на высоком уровне, способствовать продвижению китайско-российского всеобъемлющего партнерства. Китай готов бок о бок с Россией совместно противодействовать однобокой политике, протекционизму и гегемонии отдельных стран, которые наносят удар по международным отношениям и международному порядку», - цитирует его слова пресс-служба китайского МИД.

Ван И отметил, что КНР заинтересована в усилении политического диалога с Россией и в тесной координации позиций по важным вопросам. По его словам, они стремятся   совместно  защищать обоюдные национальные интересы, справедливость и равноправие во всем мире. Кроме того, Пекин намерен использовать преимущества крепких партнерских связей с Москвой для борьбы с новым коронавирусом и восстановления мировой экономики, пояснил он.

БА

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