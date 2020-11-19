В МИД РФ раскрыли подробности телефонного разговора Лаврова и Ван И

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19 ноября 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Сергей Лавров, сайт МИД РФ

В среду, 18 ноября, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России и его китайского коллеги Ван И. Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы стратегического партнерства, эпидемиологическую ситуацию в мире и развитие экономики, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии российско-китайского стратегического партнерства, продолжающего устойчиво развиваться в непростых экономических и санитарно-эпидемиологических условиях. Особое внимание было уделено графику предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, а также отдельным вопросам практического сотрудничества в двустороннем формате», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, министры выразили удовлетворение плотной координацией между Россией и Китаем на многосторонних площадках, в первую очередь в ООН, ее Совете Безопасности и Совете по правам человека, в Шанхайской организации сотрудничества, в формате БРИКС. Также были затронуты актуальные темы международной повестки дня, в том числе текущее положение дел в Белоруссии и государствах Центральной Азии, проблематика сохранения иранской «ядерной сделки».

Ван И заявил, что Китай готов объединиться с РФ для борьбы с травлей в международных отношениях и усиливающимся протекционизмом отдельных стран.