Санду предложила разморозить отношения между Молдавией и Украиной

Аргументы Недели → В мире 13+

18 ноября 2020, 22:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Майя Санду. Фото: сайт правительства Молдавии.

Майя Санду высказалась за разморозку двустороннего сотрудничества с Украиной. Об этом выигравшая президентские выборы лидер «Партии действия и солидарности» заявила на встрече с послом Украины Марком Шевченко в среду.

Санду отметила, что у Молдавии и Украины много общих проблем, а также много возможностей, которых можно достичь вместе.

«Мы должны вывести Молдавию из изоляции и немедленно разморозить двусторонние отношения с Украиной», – сказала Санду, подчеркнув важность развития стратегического партнерства между двумя странами.

Также Санду также провела встречи с послами ЕС, США, России и Румынии.