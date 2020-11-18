Санду предложила разморозить отношения между Молдавией и Украиной
18 ноября 2020, 22:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Майя Санду высказалась за разморозку двустороннего сотрудничества с Украиной. Об этом выигравшая президентские выборы лидер «Партии действия и солидарности» заявила на встрече с послом Украины Марком Шевченко в среду.
Санду отметила, что у Молдавии и Украины много общих проблем, а также много возможностей, которых можно достичь вместе.
«Мы должны вывести Молдавию из изоляции и немедленно разморозить двусторонние отношения с Украиной», – сказала Санду, подчеркнув важность развития стратегического партнерства между двумя странами.
Также Санду также провела встречи с послами ЕС, США, России и Румынии.
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