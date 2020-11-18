Аргентина рассчитывает с нового года начать вакцинацию населения российской «Спутник V»

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18 ноября 2020, 20:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Минздрава РФ

Правительство Аргентины работает совместно с российской стороной над тем, чтобы вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» началась в январе-феврале.

Об этом заявил президент страны Альберто Фернандес. Кроме этого, аргентинские власти ждут начала производства вакцины англо-шведской компании в марте.

По словам Фернандеса, таким образом в стране появятся «регулярные ежемесячные партии вакцины», что позволит привить большую часть населения Аргентины.

Ранее сообщалось, что в Индии приступили к разработке назальной вакцины против коронавируса.