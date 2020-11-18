На Украине занялись подготовкой к визиту нового президента Молдавии

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18 ноября 2020, 18:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Майя Санду и Владимир Зеленский. Фото: сайт посольства Украины в Молдавии

На Украине будут рады видеть нового президента Молдавии Майю Санду. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский одним из первых поздравил Санду с победой на выборах главы государства, второй тур которых прошел 15 ноября.

«Первые два телефонных разговора, которые провела Майя Санду, были с президентами Украины и Румынии, что само по себе является знаковым», – отметил Кулеба, добавив, что на Украине прорабатывают все детали предстоящего визита Санду в Киев.

Ранее Санду назвала российскому послу принципы, на которых собирается выстраивать отношения.