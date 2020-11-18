На Украине занялись подготовкой к визиту нового президента Молдавии
18 ноября 2020, 18:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
На Украине будут рады видеть нового президента Молдавии Майю Санду. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский одним из первых поздравил Санду с победой на выборах главы государства, второй тур которых прошел 15 ноября.
«Первые два телефонных разговора, которые провела Майя Санду, были с президентами Украины и Румынии, что само по себе является знаковым», – отметил Кулеба, добавив, что на Украине прорабатывают все детали предстоящего визита Санду в Киев.
Ранее Санду назвала российскому послу принципы, на которых собирается выстраивать отношения.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.