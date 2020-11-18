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Глава правительства Молдавии считает, что Додон стал бы хорошим премьер-министром

, 16:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Глава правительства Молдавии считает, что Додон стал бы хорошим премьер-министром
Ион Кику. Фото: сайт правительства РМ.

Премьер-министр Молдавии Ион Кику считает, что с его должностью мог бы хорошо справиться Игорь Додон, который не смог переизбраться на второй президентский срок.

Кику отметил, что Додон знает эту работу, потому что работал министром экономики и «работал хорошо».

Молдавский премьер-министр также заметил, что, по его мнению, через четыре года в стране будет другой президент. Сам он голосовал за Додона, но «исход выборов связан с тем, что люди всегда хотят перемен».

Ранее сообщалось, что выигравшая выборы Майя Санду пообещала избирателям своего оппонента завоевать их доверие.

ДВа

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