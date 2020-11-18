Глава правительства Молдавии считает, что Додон стал бы хорошим премьер-министром
18 ноября 2020, 16:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Премьер-министр Молдавии Ион Кику считает, что с его должностью мог бы хорошо справиться Игорь Додон, который не смог переизбраться на второй президентский срок.
Кику отметил, что Додон знает эту работу, потому что работал министром экономики и «работал хорошо».
Молдавский премьер-министр также заметил, что, по его мнению, через четыре года в стране будет другой президент. Сам он голосовал за Додона, но «исход выборов связан с тем, что люди всегда хотят перемен».
Ранее сообщалось, что выигравшая выборы Майя Санду пообещала избирателям своего оппонента завоевать их доверие.
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