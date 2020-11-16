Санду пообещала избирателям своего оппонента завоевать их доверие
16 ноября 2020, 16:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Победившая на президентских выборах в Молдавии проевропейский политик Майя Санду обратилась к избирателям своего оппонента Игоря Додона на русском языке.
Она пообещала завоевать их доверие конкретными делами, отметив, что «в этой избирательной компании боролась за улучшение жизни всех граждан РМ, включая тех, кто голосовал за переизбрание лидера социалистов».
Политик сказала, что построит общество, в котором граждане всех этнических групп будут чувствовать себя в безопасности, в которой их права, включая право на использование родного языка. Кроме этого, компетентные люди будут занимать ключевые должности вне зависимости от их этнического происхождения.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии.
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