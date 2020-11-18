Япония насмешила англичан официальными переводами

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18 ноября 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Япония на фото globallookpress.com/ Kimimasa Mayama

Муниципальные власти в Японии увлеклись машинными-переводами. Они пользуются интернет-переводчиками при подготовке текстов. Эти механические переводы становятся поводом для веселья для англоязычной аудитории.

Использование механического перевода японскими властями негативно сказывается на туризме. С такими опасениями выступают эксперты. В Японии появилась ассоциация по изучению японского английского языка.

«Официальный сайт Мэгуро Уорд в Токио, например, переводит кураси – или “живое” – как “темную материю”, в то время как муниципальное правительство Кобе превратило сумаи (дом) в “мне жаль”», — говорят эксперты упомянутой ассоциации, они поясняют: «машинный перевод, очевидно, неправильно истолковал оригинальное слово как суманай, случайную форму извинения».

Ассоциация напоминает об Олимпиаде, которая пройдет в Японии в следующем году. Переводчики предлагает, хотя бы на этом мероприятии вылечить Японию от специфического «японского английского».