Сенатор Цеков оценил решение властей США выделить помощь людям, пострадавшим в Карабахе

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18 ноября 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

Совет Федерации, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в среду, 18 ноября, оценил решение США выделить $5 млн на помощь людям, пострадавшим в результате конфликта в Нагорном Карабахе.

Уточняется, что средства планируется выделить Международному комитету Красного Креста и некоторым другим международным и неправительственным организациям.

Сергей Цеков в беседе с RT отметил, что таким способом власти Соединенных Штатов Америки пытаются повысить свои возможности и увеличить собственное влияние в этом очень непростом, но "очень важном для Вашингтона" регионе. Сенатор напомнил, что в Карабахе нет американских военных подразделений, более того, США не принимали участия в активном урегулировании конфликта.