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В МИД оценили отказ Азербайджана обсуждать особый статус Нагорного Карабаха

, 11:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В МИД оценили отказ Азербайджана обсуждать особый статус Нагорного Карабаха
МИД России, ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко утром в среду, 18 ноября, прокомментировал отказ Азербайджана обсуждать особый статус Нагорного Карабаха.

По словам Руденко, Москва рассчитывает, что отказ Баку обсуждать особый статус Карабаха не приведет к новой волне конфликта в вышеуказанном регионе.

На вопрос представителей СМИ о том, существуют ли в настоящий момент примерные сроки решения вопроса о статусе Нагорного Карабаха, российский дипломат ответил отрицательно и подчеркнул, что вышеуказанная тема является очень чувствительной.

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