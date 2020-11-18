В МИД оценили отказ Азербайджана обсуждать особый статус Нагорного Карабаха

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18 ноября 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

МИД России, ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко утром в среду, 18 ноября, прокомментировал отказ Азербайджана обсуждать особый статус Нагорного Карабаха.

По словам Руденко, Москва рассчитывает, что отказ Баку обсуждать особый статус Карабаха не приведет к новой волне конфликта в вышеуказанном регионе.

На вопрос представителей СМИ о том, существуют ли в настоящий момент примерные сроки решения вопроса о статусе Нагорного Карабаха, российский дипломат ответил отрицательно и подчеркнул, что вышеуказанная тема является очень чувствительной.