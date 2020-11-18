Политолог Шатилов заявил, что Обама своими высказываниями пытается принизить статус России

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18 ноября 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

бывший президент США Барак Обама, Sven Hoppe/dpa

Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов оценил слова экс-президента США Барака Обамы о России.

Ранее бывший американский лидер в своей новой книге рассказал, что, по его мнению, России для статуса сверхдержавы не хватает военных баз и сети союзников.

Кандидат политических наук Александр Шатилов в беседе с Радио Sputnik заявил, что книга Барака Обамы сильно идеологизирована. По словам эксперта, история показала, что санкции не нанесли РФ непоправимого урона. Кроме того, сейчас страна консолидируется и становится более самодостаточной.

По мнению политолога, главная задача вышеуказанного издания – принизить потенциал России и ее статус, чтобы оттолкнуть союзников от страны. Шатилов также не исключает, что американские демократы давно надеются составить "Большую двойку" с КНР против Российской Федерации. "Поэтому, может быть, это такой "проброс" в сторону Китая", – заметил специалист.