ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Сенатор Пушков прокомментировал высказывание Обамы о том, что РФ нельзя называть сверхдержавой

, 07:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Сенатор Пушков прокомментировал высказывание Обамы о том, что РФ нельзя называть сверхдержавой
сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего президента США Барака Обамы о том, что Россию нельзя называть сверхдержавой.

По мнению Обамы, РФ для статуса сверхдержавы не хватает военных баз, а также сети союзников.

Пушков напомнил, что ранее экс-президент США называл Россию "региональной державой", но развитие событий на территориях Сирии и Венесуэлы показало, что он ошибался. При этом у Барака Обамы, по словам сенатора, не получилось "порвать в клочья" экономику Российской Федерации. Алексей Пушков подчеркнул, что бывший американский лидер "споткнулся" о РФ, поэтому до сих пор злится.

ЕТ

В мире

Gazeta Wyborcza: Россия может взять под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Россия возьмет под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Российская Федерация может взять под свой контроль Суэцкий канал, который имеет ключевое значение для мировой экономики. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью