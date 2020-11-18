Сенатор Пушков прокомментировал высказывание Обамы о том, что РФ нельзя называть сверхдержавой
18 ноября 2020, 07:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего президента США Барака Обамы о том, что Россию нельзя называть сверхдержавой.
По мнению Обамы, РФ для статуса сверхдержавы не хватает военных баз, а также сети союзников.
Пушков напомнил, что ранее экс-президент США называл Россию "региональной державой", но развитие событий на территориях Сирии и Венесуэлы показало, что он ошибался. При этом у Барака Обамы, по словам сенатора, не получилось "порвать в клочья" экономику Российской Федерации. Алексей Пушков подчеркнул, что бывший американский лидер "споткнулся" о РФ, поэтому до сих пор злится.
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