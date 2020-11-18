Сенатор Пушков прокомментировал высказывание Обамы о том, что РФ нельзя называть сверхдержавой

Аргументы Недели → В мире 13+

18 ноября 2020, 07:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего президента США Барака Обамы о том, что Россию нельзя называть сверхдержавой.

По мнению Обамы, РФ для статуса сверхдержавы не хватает военных баз, а также сети союзников.

Пушков напомнил, что ранее экс-президент США называл Россию "региональной державой", но развитие событий на территориях Сирии и Венесуэлы показало, что он ошибался. При этом у Барака Обамы, по словам сенатора, не получилось "порвать в клочья" экономику Российской Федерации. Алексей Пушков подчеркнул, что бывший американский лидер "споткнулся" о РФ, поэтому до сих пор злится.