Обама считает, что у России для статуса супердержавы недостаточно военных баз и союзников
17 ноября 2020, 10:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама считает, что ключевыми препятствиями на пути России к статусу сверхдержавы являются недостаточное количество военных баз и союзников.
44-й президент США выразил мнение, что "Россия больше не является сверхдержавой". По словам Барака Обамы России не хватает широкой сети альянсов и баз. Кроме того, политик считает, что российская экономика уступает экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также зависит от экспорта нефти, газа и вооружений.
Также экс-глава Соединенных Штатов, ссылаясь на данные исследовательских организаций, указал на высокие уровни социального неравенства, коррупции, а также низкую продолжительность жизни мужского населения в России.
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