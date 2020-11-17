Обама считает, что у России для статуса супердержавы недостаточно военных баз и союзников

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17 ноября 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

бывший президент США Барак Обама, mpi04/MediaPunch via www.imago-i

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама считает, что ключевыми препятствиями на пути России к статусу сверхдержавы являются недостаточное количество военных баз и союзников.

44-й президент США выразил мнение, что "Россия больше не является сверхдержавой". По словам Барака Обамы России не хватает широкой сети альянсов и баз. Кроме того, политик считает, что российская экономика уступает экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также зависит от экспорта нефти, газа и вооружений.

Также экс-глава Соединенных Штатов, ссылаясь на данные исследовательских организаций, указал на высокие уровни социального неравенства, коррупции, а также низкую продолжительность жизни мужского населения в России.