Трамп заявил, что пошел в президенты из-за плохой работы администрации Обамы
23 октября 2020, 08:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп признался что пошел в президенты из-за плохой работы своего предшественника Барака Обамы и Джо Байдена, который является его соперником на грядущих выборах.
Трамп назвал Байдена коррумпированным политиком, а также призвал его не "строить из себя невинного ребенка". По словам действующего американского лидера, он решил стать президентом только из-за него и Барака Обамы, в администрации которого его соперник занимал пост вице-президента.
По словам Дональда Трампа, если бы администрация его предшественника работала хорошо, он никогда не стал бы баллотироваться.
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