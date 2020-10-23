Трамп заявил, что пошел в президенты из-за плохой работы администрации Обамы

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23 октября 2020, 08:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп признался что пошел в президенты из-за плохой работы своего предшественника Барака Обамы и Джо Байдена, который является его соперником на грядущих выборах.

Трамп назвал Байдена коррумпированным политиком, а также призвал его не "строить из себя невинного ребенка". По словам действующего американского лидера, он решил стать президентом только из-за него и Барака Обамы, в администрации которого его соперник занимал пост вице-президента.

По словам Дональда Трампа, если бы администрация его предшественника работала хорошо, он никогда не стал бы баллотироваться.