Обама считает одной из главных неудач своего президентства «сирийскую трагедию»
18 ноября 2020, 10:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: ntv
Бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама рассказал о главных неуспехах своего президентства. Согласно последней информации, политика, в частности, беспокоит "сирийская трагедия".
Обама подчеркнул, что в сфере внешней политики ему "все еще причиняет страдания" трагедия в Сирии. Экс-президент США заметил, что не смог привлечь международное сообщество к тому, чтобы не дать САР распасться. Он признался, что не может перестать думать о страданиях людей, которые последовали за этим.
Также к своим неудачам Барак Обама отнес то, что он не смог распространить собственную популярность на Демократическую партию.
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