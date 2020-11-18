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Обама считает одной из главных неудач своего президентства «сирийскую трагедию»

, 10:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ntv

Обама считает одной из главных неудач своего президентства «сирийскую трагедию»
бывший президент США Барак Обама, CNP/AdMedia

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама рассказал о главных неуспехах своего президентства. Согласно последней информации, политика, в частности, беспокоит "сирийская трагедия".

Обама подчеркнул, что в сфере внешней политики ему "все еще причиняет страдания" трагедия в Сирии. Экс-президент США заметил, что не смог привлечь международное сообщество к тому, чтобы не дать САР распасться. Он признался, что не может перестать думать о страданиях людей, которые последовали за этим.

Также к своим неудачам Барак Обама отнес то, что он не смог распространить собственную популярность на Демократическую партию. 

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