Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа о нарушениях на выборах в Филадельфии
18 ноября 2020, 08:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба действующего президента США Дональда Трампа, в котором говорилось о том, что в Филадельфии наблюдателям ограничили возможность следить за подсчетом голосов.
Ранее апелляционный суд третьего округа Соединенных Штатов Америки также отклонил иск Республиканской партии, которая потребовала признать почти десять тысяч бюллетеней, пришедших в Пенсильвании с опозданием, недействительными.
Отметим, что Дональд Трамп и его адвокат Руди Джулиани не раз требовали по этой причине признать недействительными более 600 тысяч голосов избирателей на территориях Филадельфии и Питтсбурга.
Напомним также, что Пенсильвания, где 20 выборщиков, является один из ключевых штатов, которые способны определить исход прошедших 3 ноября выборов президента США.
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