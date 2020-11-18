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Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа о нарушениях на выборах в Филадельфии

, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа о нарушениях на выборах в Филадельфии
президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба действующего президента США Дональда Трампа, в котором говорилось о том, что в Филадельфии наблюдателям ограничили возможность следить за подсчетом голосов.

Ранее апелляционный суд третьего округа Соединенных Штатов Америки также отклонил иск Республиканской партии, которая потребовала признать почти десять тысяч бюллетеней, пришедших в Пенсильвании с опозданием, недействительными.

Отметим, что Дональд Трамп и его адвокат Руди Джулиани не раз требовали по этой причине признать недействительными более 600 тысяч голосов избирателей на территориях Филадельфии и Питтсбурга.

Напомним также, что Пенсильвания, где 20 выборщиков, является один из ключевых штатов, которые способны определить исход прошедших 3 ноября выборов президента США.

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