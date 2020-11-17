NYT: 12 ноября Трампа отговорили от нанесения удара по ядерному объекту в Иране

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17 ноября 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The New York Times

президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis/Keystone Press Agency

Издание The New York Times утверждает, что на совещании 12 ноября президента США Дональда Трампа отговорили от идеи нанесения удара по подземному заводу в Иране, предназначенному для обогащения урана.

Газета ссылается сразу на четыре источника из числа действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов Америки. Отмечается, что Трамп в рамках совещания в Белом доме в минувший четверг интересовался, какие у него есть варианты конкретных действий в отношении ядерного объекта в иранском Натанзе в предстоящие недели. Вице-президент США Майкл Пенс, госсекретарь Майкл Помпео, и.о. министра обороны Кристофер Миллер, глава Комитета начальников штабов вооруженных сил генерал Марк Милли и некоторые другие чиновники отговорили американского лидера от идеи применения силы.

Они выразили уверенность в том, что удар по заводу в Иране может перерасти в масштабный конфликт на Ближнем Востоке в течение ближайших недель, которые по итогам всеобщих выборов в Штатах могут стать последними в работе администрации Трампа.

В публикации подчеркивается, что речь могла идти как о ракетном обстреле, так и о кибератаке.